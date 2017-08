Auto fährt auf Autobahn bei Suhr AG auf Pferdetransportanhänger auf

10'000 Männer tanzen in Indonesien gegen Regenwaldvernichtung

Rund 10'000 Männer haben in der indonesischen Provinz Aceh mit einem gemeinsamen Tanzauftritt auf die Regenwaldvernichtung in ihrem Land aufmerksam gemacht. Das indonesische Museum der Rekorde bezeichnete den Auftritt am Sonntag als nationalen Rekord.