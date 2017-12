Ein 40-jähriger Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag vor einer Polizeikontrolle in Reinach geflüchtet. Er fuhr - verfolgt von der Polizei - in hohem Tempo davon, kam von der Strasse ab und prallte in Zetzwil in ein Gebäude. Auf 70 Metern entstand ein Trümmerfeld.