Autofahrer in Meisterschwanden gegen Strassenlampe geprallt

Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag, 7. April 2018, um 5.50 Uhr auf der Hauptstrasse in Meisterschwanden. Eine Automobilistin beobachtete, wie ein entgegenkommender, in Richtung Seengen fahrender schwarzer Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dann gegen die Strassenlampe prallte. Anschliessend fuhr der unbekannte Lenker trotz des angerichteten Schadens davon. Die Augenzeugin meldete dies sogleich dem Polizeinotruf.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass die Strassenlampe durch die Wucht des Aufpralls ausgerissen und mehrere Meter weit fortgeschleudert wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Die Kantonspolizei Aargau und die Regionalpolizei Lenzburg leiteten die Fahndung nach dem Verursacher ein und konnten diesen auch bald ermitteln. Es handelte sich um einen 25-jährigen Schweizer aus der Region. Er war alkoholisiert und musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.

Den VW Amarok des Mannes fand die Polizei mit massivem Frontschaden in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses.