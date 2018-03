Der Lenker verstarb noch am Unfallort, wie die Polizei am Samstag bekanntgab. Er war 1.30 Uhr von Bremgarten in Richtung Sulz bei Künten unterwegs gewesen. In der langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrzeuglenker aus noch unbekannten Gründen von der Strasse ab.

Er kollidierte frontal mit einem Baumstrunk. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte der Polizei sowie der Sanität war der Unfallfahrer nicht mehr ansprechbar. Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden.