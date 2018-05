Autolenkerin entzieht sich Kontrolle in Starrkirch-Wil

Am Samstag, 26. Mai 2018, gegen 4.30 Uhr, war eine Polizeipatrouille auf der Hauptstrasse in Däniken unterwegs, als ihr ein Auto auf derselben Fahrspur entgegen kam. Nachdem die Autolenkerin die Polizei bemerkte, wechselte sie umgehend die Spur und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dulliken. Die Lenkerin reagierte nicht auf die Aufforderung der Polizei, ihr Auto anzuhalten und fuhr via Starrkirch-Wil weiter nach Olten. Schliesslich konnte die Automobilistin unter Beizug einer weiteren Polizeipatrouille an der Oltnerstrasse in Aarburg angehalten werden.

Der 25-jährigen Türkin wurde der Lernfahrausweis abgenommen und das Fahrzeug, ein VW Polo, sichergestellt. Die Lenkerin stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.