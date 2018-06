BLS akzeptiert die Konzession des BAV für zwei Interregio-Linien

Schweizer Kinder werden in MINT-Fächer zu wenig gefördert

Kinder sollten früher an physikalische Vorgänge, Pflanzenkunde und Technik heranführt werden. Derzeit werden in der Schweiz die MINT-Fächer im internationalen Vergleich zu spät und zu wenig gefördert. Ein Fachkräftemangel in entsprechenden Berufen zeichnet sich ab.