Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 17. April 2018, um 17.50 Uhr auf der Bruggerstrasse in Baden.

Mit Blaulicht und Horn fuhr der Notarztwagen auf der Bruggerstrasse vom Zentrum her stadtauswärts. Bei der Einmündung der Römerstrasse überfuhr das Einsatzfahrzeug das dortige Rotlicht. Bei grüner Ampel mündete von rechts ein Maserati in die Bruggerstrasse ein. In der Folge stiessen die beiden Autos heftig zusammen.

Beide Lenker blieben unverletzt. An den Autos entstand grosser Schaden.