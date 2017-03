Bahnhof Luzern wird wohl erst am Montag wieder vollständig geöffnet

Der Normalspur-Bahnbetrieb im Bahnhof Luzern bleibt mindestens bis am Sonntag gesperrt. Dies hat die SBB entschieden. Laut Angaben eines Sprechers sind die Schäden an den Bahnanlagen nach der Entgleisung eines Eurocity-Zugs am Mittwoch grösser als bisher angenommen.