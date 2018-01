Bahnverkehr nach Zermatt weiterhin gesperrt - erneute Luftbrücke

"Air Zermatt betreibt ab sofort wieder eine Luftbrücke", teilte Zermatt Tourismus am Mittwoch mit. Es könne zu längeren Wartezeiten kommen. Ein sda-Video zeigte eine lange Warteschlange bei der Basis in Zermatt.

Wie bereits am Dienstag gibt es eine Luftbrücke, weil der Bahnverkehr nach wie vor blockiert ist. Grund dafür sind Schneemassen einer Lawine aus Vortagen beim Portal der Galerie "Unnerchriz" zwischen Zermatt und Täsch.

"Die Schneemengen sind zu gross, um mit den normalen Schneeschleudern geräumt zu werden", sagte Barbara Truffer, Mediensprecherin der Matterhorn Gotthard Bahn, am Mittwoch der Nachrichtenagentur sda.

Sie korrigierte damit eine erste Meldung vom Mittwoch, wonach der erste Zug ab 11.15 Uhr verkehren sollte. Die Schneemassen waren bei einem Erkundungsflug mit dem Helikopter am Mittwochmorgen nicht zu erkennen gewesen.

"Stimmung ruhig und geordnet"

Die Bahnstrecke bleibe bis auf Weiteres gesperrt. "Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung und sind zuversichtlich, die Bahnstrecke am Nachmittag zu öffnen", hiess es im neusten Bulletin gegen Mittag. Zwischen Täsch und Visp ist die Bahnstrecke ebenfalls geschlossen, allerdings verkehren auf diesem Abschnitt Ersatzbusse.

"Die Stimmung in Zermatt ist sehr gut, ruhig und geordnet", sagte Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Die Gemeinde habe zwar gehofft, dass die Bahnstrecke wieder eröffnet werden könne.

Nun bleibe man zuversichtlich für den Nachmittag. Nach wie vor gebe es keine Versorgungsengpässe für das eingeschneite Dorf. Geändert habe das Interesse am weltbekannten Ferienort. Ab dem Dienstag seien Anfragen aus Europa eingetroffen, seit Mittwoch interessiere sich die ganze Welt für Zermatt.

Kein Notstand

Bei den vielen Berichten könne auch der Eindruck entstehen, dass in Zermatt eine Art Notstand herrsche. "Das ist nicht der Fall", sagte die Gemeindepräsidentin. Die Gemeinde begann unterdessen, den Schlange stehenden Touristen an der Helikopter-Basis in Zermatt eine kalte Platte anzubieten, um die Wartezeit zu mildern. Härtefälle von Touristen, die sich ein Hotelzimmer nicht mehr leisten könnten, seien der Gemeinde nicht bekannt.

Das Oberwallis war am Mittwoch im Schnee versunken. Mehrere Dörfer waren von der Aussenwelt abgeschnitten. Allein im Touristenort Zermatt mussten Einheimische und rund 13'000 Touristen vorerst ausharren.

Die Zufahrtsstrasse und die Bahnlinie zum Ort mussten wegen akuter Lawinengefahr geschlossen werden. Der Ort selbst war nicht bedroht. Die Pisten und Wanderwege ringsum waren aber geschlossen.

Auch Saastal abgeschnitten

Nach heftigem Schneefall waren auch andere Orte in den Alpen von der Aussenwelt abgeschnitten, wie das Saastal. Wegen der Lawinengefahr blieb die Strasse zwischen Stalden und Saas-Grund am Mittwochvormittag gesperrt.

Allerdings wurde die Strasse zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell um 11 Uhr wieder geöffnet. Auch in Italien sassen etwa 5000 Menschen fest. Im italienischen Wintersportort Sestriere verschüttete eine Lawine ein Wohngebäude, alle Bewohner wurden gerettet. Im Osten Frankreichs suchten Einsatzkräfte nach einem vermissten britischen Skifahrer.