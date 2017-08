Barcelona gedenkt Terroropfern mit Schweigeminute

Ein Attentäter war am Donnerstag mit einem Lieferwagen von der Plaça de Catalunya aus in die Fussgängerzone der Promenade "Las Ramblas" gefahren und hatte über 600 Meter eine Spur des Todes hinterlassen. Auch Tausende Bürger nahmen an der Schweigeminute teil.

Die Polizei hatte die Teilnehmer zuvor aufgefordert, zu Fuss zu dem Platz zu kommen und keinesfalls Rucksäcke oder grosse Taschen bei sich zu führen. Zudem wurden strenge Sicherheitskontrollen rund um den Platz durchgeführt.

Nach der Minute der Stille applaudierten die Menschen im Gedenken an die Opfer minutenlang. Viele riefen dabei immer wieder: "Wir haben keine Angst!"