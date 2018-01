Basejumper im Lauterbrunnental tödlich verunglückt

Zuvor hatte sich der Extremsportler allein zur Absprungstelle "Via Ferrata" begeben. In einem Wingsuit sprang der Mann gegen 12.15 Uhr ab. Bei der Landezone in Stechelberg prallte er zu Boden, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Zeugen des Unfalls alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten den Verunfallten per Helikopter rasch lokalisieren. Ein Notarzt konnte vor Ort aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen.