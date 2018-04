Bauer von Heuballen eingeklemmt und getötet

Berset nimmt an Gesundheitsgipfel in Japan teil

Bundespräsident Alain Berset hat am Samstag an einem Ministertreffen zur Patientensicherheit in Japan hervorgehoben, wie zentral diese bei der Gesundheitsversorgung sei. Er präsentierte den Teilnehmenden die Schweizer Strategie zur Steigerung der Patientensicherheit.