Behörden in Texas ordnen nach Dammbruch sofortige Evakuierung an

Die Lage in Texas war unübersichtlich, über die genaue Zahl der Todesfälle herrschte Unklarheit. Offiziell bestätigt wurden zunächst drei Tote. US-Medien meldeten aber höhere Zahlen. Der Sender KHOU berichtete von mindestens neun Toten.

Nach Angaben des Roten Kreuzes suchten in Texas in der Nacht zum Dienstag rund 17'000 Menschen Zuflucht in Notunterkünften. In der besonders schwer betroffenen Metropole Houston kamen laut einem Medienbericht mehr als 9000 Menschen im Kongresszentrum unter. Ursprünglich ist das George R. Brown Convention Center nur für 5000 Menschen ausgelegt. Das Rote Kreuz schicke niemanden weg, berichtete der lokale Sender KHOU.