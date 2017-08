Bei einem Unfall auf der A13 im Misox werden vier Personen verletzt

Ein entgegenkommender, in Richtung Süden fahrender Autofahrer versuchte, dem Auto auszuweichen, wie die Kantonspolizei Graubünden schrieb. Dennoch kam es zu einer heftigen Streifkollision der beiden Autos und danach zu einem frontalen Zusammenstoss mit einem nachfolgenden, ebenfalls nach Süden fahrenden Auto.

In den drei Autos wurden insgesamt vier Personen verletzt. Eine Person wurde per Helikopter in ein Tessiner Spital geflogen, die anderen mit Krankenwagen. Die A13 war nach dem Unfall vollständig gesperrt; der Verkehr musste über die Kantonsstrasse ausweichen.