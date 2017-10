Belgien will Unternehmen aus London mit neuem Handelsgericht locken

Gegen 1000 Personen an Demo zu 30 Jahren Reitschule Bern

Bis zu 1000 Menschen haben am Samstagabend in Bern an einer Kundgebung zum 30-Jahr-Jubiläum des alternativen Kultur- und Begegnungszentrums Reitschule teilgenommen. Laut Polizei kam es zu Sachbeschädigungen. Demonstranten bewarfen Polizeifahrzeuge mit Steinen.