Bergsteiger im Engadin von Geröll mitgerissen und begraben

Bergsturz am Dorfrand von Bergeller Bergdorf Bondo

Das Bergdof Bondo im bündnerischen Bergell ist wegen eines Bergsturzes komplett evakuiert worden. Die Gesteinsmassen gingen am Mittwochmorgen in einem Seitental nieder und wurden anschliessend als Murgang bis an den Dorfrand geschoben.