Der Mann war am Freitagnachmittag alleine auf eine zweitägige Bergwanderung aufgebrochen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Als der Wanderer am Samstagabend nicht wie vereinbart an seinen Wohnort im Kanton Graubünden zurückkehrte, alarmierten Angehörige die Rettungskräfte.

Der Verunglückte wurde später in unwegsamen Gelände entdeckt. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun untersucht.