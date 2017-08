Bericht: Nordkorea feuert Geschosse ab

Angreifer verletzten in Brüssel und London Soldaten und Polizisten

Ein 30-jähriger Mann hat in Brüssel zwei Soldaten mit einem Messer verletzt. Der Angreifer wurde niedergeschossen und erlag am Abend seinen Verletzungen. Auch in London ging vor dem Buckingham Palace ein Mann mit einem Messer auf Polizisten los. Er wurde festgenommen.