Bericht: US-Elitesoldaten unterstützen Riad gegen Huthi-Rebellen

Razzia in deutschem Flüchtlingszentrum nach blockierter Abschiebung

Nach einer gewaltsam blockierten Abschiebung eines Asylbewerbers hat die deutsche Polizei mit Hunderten Beamten eine Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg durchsucht. Ein Togoer konnte bei der Razzia in Ellwangen am Donnerstag gefasst werden.