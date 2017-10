Berner Airline SkyWork setzt Flugbetrieb am Sonntag aus

SVP verlangt Nulltoleranzpolitik gegen Islamisten in der Schweiz

Der Umgang mit dem Islam hat die SVP-Versammlung am Samstag in Frauenfeld geprägt. Die Partei verabschiedete Forderungen für eine Nulltoleranz-Politik gegen den "radikalen Islam". Sie will Imame unter Beobachtung stellen und die Grenzen systematisch kontrollieren.