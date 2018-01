Der Regierungsrat habe die Situation der sda und den offenen Brief der Redaktion zur Kenntnis genommen, erklärte Sprecher Christian Kräuchi auf Anfrage. Weitere Angaben machte er nicht.

Die SDA-Redaktion hat ihren Brief an die Bundesbehörden, aber auch an die Kantonsregierungen gerichtet. Sie wehrt sich gegen den Stellenabbau im angekündigten Ausmass.