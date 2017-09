Besteuerung von Gewinnen aus Geldspielen bleibt umstritten

Der Nationalrat habe einen Kompromiss zur Version des Ständerates knapp abgelehnt, mit dem auch Online-Spiele von Spielbanken besteuert worden wären, sagte Fabio Abate (FDP/TI), Präsident der Rechtskommission. Der Rat folgte mit 37 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen seiner Rechtskommission und blieb bei der Besteuerung.

Für Gleichbehandlung

Justizministerin Sommaruga plädierte einmal mehr vergeblich für steuerfreie Gewinne und damit für Gleichbehandlung aller Spiele und Jackpots. Wenn schon gespielt werde, dann in der Schweiz, sagte sie zudem. "Beim Spielen fliesst ja Geld in die AHV oder für sportliche oder kulturelle Zwecke", sagte sie. "Das ist unser Interesse."

Mit dem Entscheid des Ständerates bleibt die Differenz bestehen. Die Mehrheit des Nationalrates und der Bundesrat wollen Spielgewinne von den Steuern befreien. Damit soll eine Ungleichbehandlung zwischen Lotto, Geldspielen in Casinos und Online-Angeboten beseitigt werden.

Ein weiterer Streitpunkt zwischen den Kammern ist der Lohndeckel bei Veranstaltern von Glücksspielen. Der Nationalrat beschloss gegen den Willen von FDP, BDP und CVP, dass kein Lohn höher sein darf als ein Bundesratslohn. Dies soll explizit ins Gesetz geschrieben werden.

Der Ständerat will weiter festschreiben, dass für eine Bewilligung eines kleinen Pokerturniers die Teilnehmer gegeneinander spielen und die Zahl Teilnehmer begrenzt werden müssen. Der Nationalrat will auf die Begrenzung verzichten und nur vorschreiben, dass bei diesen Turnieren die Teilnehmer gegeneinander spielen müssen.

Referendum angekündigt

In anderen Punkten sind sich die Räte bereits einig: Mit dem revidierten Geldspielgesetz werden in der Schweiz auch Onlinespiele zugelassen. Anbieten dürfen diese aber nur Casinos mit Sitz in der Schweiz. Zudem wird der Zugang zu illegalen ausländischen Onlinegeldspielen in der Schweiz gesperrt.

Diese Sperren sind den Jungparteien von FDP und Grünen ein Dorn im Auge. Sie kündigten via Sonntagspresse ein Referendum gegen die Vorlage an. "Inhalte zu sperren, damit einzelne Anbieter in der Schweiz profitieren - in diesem Fall die Casinos -, ist ein liberaler Graus", sagt Andri Silberschmidt, Präsident der Jungfreisinnigen, im "SonntagsBlick".

Die Vorlage geht für eine dritte und letzte Beratung zurück an den Nationalrat. Bestehen dann immer noch Differenzen, kommt die Einigungskonferenz zum Zug.