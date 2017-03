Betrunkener LKW-Fahrer mit 85-Tonnen-Last auf Gotthardautobahn

Mehr als 2000 Festnahmen in einer Woche in der Türkei

In der Türkei sind in der vergangenen Woche nach Angaben des Innenministeriums mehr als 2000 weitere Menschen unter dem Verdacht festgenommen worden, Kontakte zu Extremisten zu unterhalten. Knapp der Hälfte werde vorgeworfen, Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK zu haben, teilte das Ministerium am Montag mit.