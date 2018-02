Bundespräsident Alain Berset für bilaterale Gespräche und Winterspiele in Südkorea

Bundespräsident Alain Berset ist am Donnerstag, 8. Februar 2018, in Seoul von Präsident MOON Jae-in empfangen worden. Gesprächsthemen waren insbesondere die bilaterale Zusammenarbeit in wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen sowie die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel. Ausserdem traf der Bundespräsident Gesundheits- und Sozialminister PARK Neung-hoo.