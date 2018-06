Bondo-Untersuchung bei der Bündner Staatsanwaltschaft

GE reduziert nach Konsultation Stellenabbau in der Schweiz

General Electric (GE) baut in der Schweiz etwas weniger Stellen ab als geplant. GE will nach Abschluss der Konsultation noch höchstens 1200 Stellen streichen, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Bisher war der Abbau von 1400 der insgesamt 4500 Stellen geplant.