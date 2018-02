Brand in japanischem Obdachlosenheim kostet elf Menschen das Leben

Berlusconi sagt in heisser Wahlkampfphase erneut TV-Auftritt ab

Viereinhalb Wochen vor der Parlamentswahl in Italien sorgt Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Mitten in der heissen Phase des Wahlkampfes sagte der 81-Jährige, dessen Mitte-Rechts-Block laut Umfragen stärkste Kraft werden dürfte, am Mittwoch erneut einen wichtigen Fernsehauftritt ab.