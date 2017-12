Brand zerstört offenbar alle Autos in grossem Liverpooler Parkhaus

Ersten Ermittlungen zufolge hätten sich durch einen Brand in einem Auto auch die anderen Wagen in dem Parkhaus entzündet, teilte die Polizei am Montag mit. "Wir glauben, dass alle Fahrzeuge in dem Parkhaus zerstört wurden", hiess es weiter.

Niemand sei ernstlich verletzt worden. Wie viele Wagen sich zum Zeitpunkt des Brandes dort befanden, wurde nicht mitgeteilt.

Wegen des Grossbrandes wurde die Internationale Pferdeschau in Liverpool abgesagt, die in einer benachbarten Arena stattfinden sollte. Auch einige nahegelegene Wohnungen in der nordwestenglischen Stadt wurden evakuiert.

"Die Flammen und der Rauch waren unglaublich", sagte Kevin Booth, der die Pferdeschau mit seiner Familie besuchen wollte. "Es war furchterregend. Wir konnten den Knall der explodierenden Fenster hören."