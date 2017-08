Briten erinnern mit Blumen und Kerzen an 20. Todestag von Lady Di

Eine offizielle Gedenkfeier gab es nicht - die Würdigung der verstorbenen Prinzessin erfolgte privat und in aller Stille. Bereits am Mittwoch hatten viele Menschen vor dem Palast ihrer Trauer Ausdruck verliehen.

Dianas Söhne, die Prinzen William und Harry, hatten sich die Blumen und Botschaften trotz strömenden Regens vor dem Palast angeschaut. Harry nahm einen Blumenstrauss von den Trauernden entgegen und legte ihn zu den anderen. "Wir alle haben jemanden verloren", sagte der 32-Jährige.

Die Worte des Prinzen schafften es am Donnerstag auf die Titelseiten von "Daily Telegraph" und "Daily Mail". Die Boulevardzeitung "The Sun" druckte auf Seite eins ein Diana-Porträt mit der Schlagzeile: "Sie ist immer noch die Prinzessin des Volkes."

An den Toren des Kensington-Palastes hingen Bilder von Lady Di mit der Aufschrift "Königin der Herzen". William und seine Ehefrau Kate sowie Harry besuchten auch den Gedenkgarten des Palastes. Der sogenannte Weisse Garten wurde mit Pflanzen und Blumen angelegt, die Diana besonders gefielen.

Möglicherweise noch vor Ende des Jahres soll im Garten des Palastes auch eine Statue von Diana aufgestellt werden. Prinz William hatte seine Mutter kürzlich in einer Dokumentation als "Lichtstrahl in einer ziemlich grauen Welt" bezeichnet.

Keine offizielle Zeremonie

Anschliessend trafen sich die jungen Royals mit Vertretern der von Diana unterstützten Stiftungen, darunter solche für HIV-Infizierte und bedürftige Kinder. Ziel sei es, an die "bedeutenden Leistungen der Prinzessin zu erinnern und an das Vermächtnis ihrer Arbeit, die weiterhin so viele bewegt", sagte eine Sprecherin des Kensington-Palastes, wo die Prinzessin von Wales zuletzt residierte.

Lady Di war am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon von Prinz Charles geschieden, den sie 1981 geheiratet hatte.

Auch in Paris, dem Todesort der Prinzessin, erinnerten Menschen am Donnerstag an die Prinzessin und den tödlichen Autounfall vor 20 Jahren. In der Nacht zu Donnerstag versammelten sich Trauernde im Regen am Pont-de-l'Alma-Tunnel, wo Dianas in den frühen Stunden des 31. Augusts 1997 bei einem Autounfall tödliche Verletzungen erlitten hatte.