Britisches Oberhaus beginnt mit Debatte über Brexit-Gesetzesentwurf

Sommaruga lobt in Büren BE innovatives Beschäftigungsprogramm

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat am Montag in Büren an der Aare BE eine Asylunterkunft besucht. Sie liess sich dort ein neues Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramm für Flüchtlinge namens "In-Limbo" erklären.