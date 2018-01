Vom Winde verweht: Dach blockiert SBB-Gleis in Oensingen

Ein vom Sturm "Evi" weggerissenes Dach eines Unterstandes auf dem Gelände des Zeughauses in Oensingen SO hat am Mittwochmittag einen Strommasten und die Stromleitung der SBB beschädigt. Das Dach blieb auf den Gleisen liegen.