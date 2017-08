Brüssel fordert mehr Entschlossenheit bei Abschiebungen aus der EU

Die Europäische Kommission hat die EU-Staaten zu mehr Entschlossenheit bei Abschiebungen aufgefordert. Es sei "nicht akzeptabel, dass diejenigen, die kein Bleiberecht in der EU haben, irregulär oder heimlich in den Mitgliedsländern bleiben", sagte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos in einem Zeitungsinterview. Rückführung und Rückübernahme seien von grösster Bedeutung.