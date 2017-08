Bulgarien will Grenze zur Türkei verstärkt mit Militär schützen

Dutzende Tote bei Meuterei in Gefängnis in Venezuela

In Venezuela sind bei einer Meuterei in einem Gefängnis und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften über 35 Menschen getötet worden. Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Amazonas, Liborio Guarulla, am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit.