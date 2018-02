Bund soll Arbeitskonflikt bei der Nachrichtenagentur sda schlichten

Demonstranten in Israel fordern Rücktritt von Netanjahu

Zahlreiche Demonstranten haben in Israel den Rücktritt des wegen Korruptionsvorwürfen von einer Anklage bedrohten Regierungschefs Benjamin Netanjahu gefordert. Bei einer Kundgebung in Tel Aviv am Freitag bezeichneten die Teilnehmer den Regierungschef als "Lügner".