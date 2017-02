Bundesrat erhöht Direktzahlungen für die Landwirtschaft

Im vergangenen Herbst hatte der Bundesrat die Versorgungssicherheitsbeiträge in der Direktzahlungsverordnung mit Blick auf das Budget 2017 gesenkt. In der Wintersession stellte sich das Parlament aber gegen Sparmassnahmen in der Landwirtschaft. Es erhöhte das Budget 2017 für die Direktzahlungen um 61,85 Millionen Franken.

Deshalb hat der Bundesrat nun die Versorgungssicherheitsbeiträge um 40 Franken auf 900 Franken pro Hektare erhöht. Der Basisbeitrag für Grünflächen, die als Biodiversitätsförderflächen genutzt werden, steigt um 20 Franken auf 450 Franken pro Hektare, wie das Bundesamt für Landwirtschaft mitteilte.