Bundesrat gibt grünes Licht für Kauf von Occasions-Jets der Rega

Misstrauensvotum gegen Zuma am Donnerstag geplant

Im Machtkampf in Südafrika zieht sich die Schlinge um den umstrittenen Präsidenten Jacob Zuma zu. Die südafrikanische Regierungspartei ANC will Zuma schon am Donnerstag (ab 13.00 MEZ) mit einem Misstrauensvotum absetzen.