Bundesrat lockert Regeln zum Verbrennen von Holz aus dem Garten

Rathaus nach Bombendrohung in Gaggenau geräumt

Wegen einer Bombendrohung ist am Freitagmorgen nach Angaben der Polizei das Rathaus in der südwestdeutschen Kleinstadt Gaggenau geräumt worden. Die Behörde hatte zuvor einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in ihrer Festhalle untersagt.