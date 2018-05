Bundesrat nimmt Anliegen der Fair-Preis-Initiative auf

Vier Selbstmordanschläge in Afghanistans Hauptstadt Kabul

Gut eine Woche nach dem tödlichen Doppelanschlag in Kabul sind bei vier kurz aufeinanderfolgenden Selbstmordanschlägen auf Polizeiwachen in der afghanischen Hauptstadt sechs Menschen verletzt worden. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch mit.