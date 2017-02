Bundesrat will Bundesverwaltung besser vor Hackern schützen

Rekordaufmarsch beim frühlingshaften Fasnachtsauftakt in Luzern

Tausende haben am Donnerstag bei frühlingshaftem Wetter den Start der "rüüdigen Tage" in Luzern gefeiert. Der Fritschi-Umzug am Nachmittag fand vor Rekordkulisse statt: 36'000 Personen säumten die Route.