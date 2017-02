Bundesrat will kein Verbot digitaler Brillen im Strassenverkehr

Rekordschaden durch Wirtschaftskriminalität in der Schweiz

Noch nie sind an Schweizer Gerichten Fälle von Wirtschaftskriminalität mit so hohen Schäden behandelt worden wie 2016. Die Zahl der Fälle ist mit 57 zwar geringer als im Vorjahr. Der Gesamtschaden in Höhe von 1,4 Milliarden Franken ist aber ein neuer Rekord.