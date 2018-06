Bundestag billigt Aufstockung staatlicher Parteienfinanzierung

Wenn es dunkel wird: No-go-Areas gibt es auch in der Schweiz

Die meisten Erwachsenen in der Schweiz fühlen sich sicher, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit in der eigenen Wohngegend zu Fuss unterwegs sind. Dennoch geben 27 Prozent der Männer und sogar 53 Prozent der Frauen an, gewisse Orte aus Sicherheitsgründen zu meiden.