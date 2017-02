Buschbrände bedrohen neuseeländische Stadt Christchurch

Reicher Russe will Zarenreich auf Pazifik-Inseln wiederbeleben

Der russische Geschäftsmann Anton Bakow will das alte Zarenreich wiederbeleben - auf einer Inselgruppe in der Südsee. Der Millionär bietet der Regierung des Inselstaates Kiribati an, auf drei unbewohnten Pazifik-Inseln mehr als 350 Millionen US-Dollar zu investieren.