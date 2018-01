CEO-Marc Walder übernimmt 10 Prozent an Ringier

CIA-Chef: "Russland wird sich in US-Wahlen in diesem Jahr einmischen"

Der Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA rechnet damit, dass Russland versuchen wird, Einfluss auf die Kongresswahl in den USA im November zu nehmen. "Ich habe jede Erwartung, dass sie das weiter versuchen und tun werden, aber ich bin zuversichtlich, dass Amerika in der Lage sein wird, eine freie und faire Wahl zu haben", sagte Mike Pompeo in einem Interview der BBC am Montag (Ortszeit). Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wahl würden nicht gross sein.