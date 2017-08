Chicago klagt gegen US-Bundesregierung wegen Einwanderungspolitik

63-jähriger Schweizer Schwimmer in Italien tot aufgefunden

Ein 63-jähriger Schweizer, der am Samstag beim Baden im Fluss Tresa im Tessin verschwunden war, ist am Montag flussabwärts in Italien tot aufgefunden worden. Er war möglicherweise nach einem Unwohlsein ertrunken, wie italienische Nachrichtenagenturen berichteten.