China kritisiert Raketentest Nordkoreas – Russland besorgt

Der Sicherheitsrat werde Diskussionen über den Raketentest aufnehmen. Der Sprecher hob aber hervor, dass die Ursache des nordkoreanischen Atomprogramms aus chinesischer Sicht der Konflikt mit den USA und Südkorea sei.

"Wir ermutigen sie, ihre Kommunikation zu verstärken." Alle Beteiligten sollten Anstrengungen unternehmen und Verantwortung übernehmen, um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu wahren.

Russland zeigt sich besorgt

Moskau werte den Start der Mittelstreckenrakete als Missachtung von UNO-Resolutionen gegen das kommunistisch geführte Land, teilte das Aussenministerium am Montag mit.

Russland rufe alle Seiten zur Gelassenheit auf, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Der Weg zum Frieden in der Region führe nur über eine politische Lösung im Atomstreit mit Nordkorea.

Die Führung in Pjöngjang hatte am Sonntag nach eigener Darstellung eine ballistische Mittel-Langstrecken-Rakete erfolgreich getestet. Die USA, Japan und China kritisierten dies, der UN-Sicherheitsrat berief für diesen Montag eine Dringlichkeitssitzung in New York ein.