China wirbt laut Zeitungsbericht Spione im deutschen Parlament an

Israels Polizei hält EU-Diplomaten von Besuch in Beduinen-Dorf ab

Die israelische Polizei hat europäische Diplomaten aus sieben Ländern - darunter die Schweiz - am Besuch eines vom Abriss bedrohten Beduinen-Dorfs im Westjordanland gehindert. Sicherheitskräfte wiesen sie am Donnerstag an der Zufahrt zum Dorf Khan al-Ahmar ab.