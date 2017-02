Clinton-Unterstützer Tom Perez neuer Parteichef der Demokraten

Tausende sind bei Schönwetter in die Berge gereist

Der Sonnenschein hat am Samstag Zehntausende in die Berge gelockt. Doch bis die Schneesportler ihre Skis und Snowboards anschnallen konnten beziehungsweise nach dem Skitag wieder zu Hause waren, mussten sie sich gedulden: An vielen Orten staute sich der Verkehr.