Clinton äussert sich zu Belästigungsvorwürfen gegen Ex-Mitarbeiter

Die einstige Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie einen ranghohen Wahlkampfberater trotz eines Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen ihn 2007 weiter beschäftigte. Gleichzeitig verteidigte sie ihre Entscheidung von damals aber. In einer Veröffentlichung auf ihrer Facebook-Seite räumte sie am Mittwoch deutscher Zeit ein, dass sie Burns Strider hätte aus ihrem Wahlkampfteam 2008 entlassen sollen, nachdem eine Mitarbeiterin ihn beschuldigt hatte. Wenn sie noch mal entscheiden müsste, würde sie Strider entlassen, teilte sie mit.

"Die wichtigste Arbeit meines Lebens ist es gewesen, Frauen zu unterstützen und ihnen Macht zu verleihen", schrieb Clinton. Daher verstehe sie die Frage, warum sie Strider "trotz seines unangemessenen Verhaltens am Arbeitsplatz" nicht entlassen habe.

Clinton teilte mit, Wahlkampfmitarbeiter hätten ein Fehlverhalten Striders festgestellt. Ihre damalige Wahlkampfmanagerin habe empfohlen, dass Strider gekündigt werde. Sie habe Strider stattdessen auf einen niedrigeren Posten versetzt, seinen Lohn gekürzt und angeordnet, dass er eine Therapie mache. Sie habe auch veranlasst, dass ihm gedroht werde, bei erneuter Belästigung sofort entlassen zu werden.

Die Zeitung "The New York Times" hatte berichtet, dass Strider die Therapiesitzungen nicht wahrgenommen habe. Strider reagierte am Mittwoch nicht auf eine Bitte um einen Kommentar. Er sagte "BuzzFeed News", dass er sein Verhalten nicht als "exzessiv" betrachte, dass das aber nicht bedeute, dass es für die Frau nicht so gewesen sei.

Clinton schrieb, es habe keine weiteren Beschwerden gegen Strider während ihres weiteren Wahlkampfs 2008 gegeben. Es beunruhige sie aber, dass Strider mehrere Jahre später "wegen unangemessenen Verhaltens" von einem anderen Arbeitgeber entlassen worden sei.

"Ich glaubte, dass die Bestrafung streng war und die Botschaft an ihn unmissverständlich. Ich glaube auch an zweite Chancen", verteidigte Clinton ihr damaliges Vorgehen. "Aber manchmal werden sie verschwendet."