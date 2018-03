Coca-Cola will erstmals alkoholisches Getränk auf den Markt bringen

Pistenfahrzeug verletzt campierenden Skitourenfahrer in Verbier VS

In der Nacht auf Sonntag hat ein Pistenfahrzeug am Rande einer Skipiste in Verbier VS einen schlafenden Skitourenfahrer verletzt. Dieser campierte in einem Zelt auf 2500 Meter über Meer. Der 38-Jährige wurde am Bein verletzt.