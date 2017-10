Coop erhöht Löhne 2018 um 1 Prozent - Migros um bis zu 0,9 Prozent

Ab dem kommenden Sonntag ist in der Schweiz wieder Winterzeit

In der Nacht auf den kommenden Sonntag endet in der Schweiz die Sommerzeit. Die Uhren werden um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Das bringt eine Stunde mehr Schlaf, eine längere Party, aber in jedem Fall einen Sonntag mit 25 Stunden.