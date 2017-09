Das Bündner Bergell ist nach weiteren Murgängen abgeschnitten

Am anderen Ende des Tals sind die Strassenverbindungen bei Bondo unterbrochen, wie Polizeisprecherin Anita Senti auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda erklärte.

Ein zweiter Murgang in Bondo um drei Uhr in der Nacht auf Freitag hatte erneut die Talhauptstrasse überschwemmt. Erstmals walzten sich die Geröllmassen aber weiter über den Bergfluss Maira bis auf die andere Seite des Tales. Dort wurden in der Ortschaft Spino mehrere Häuser beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Spino war vorsorglich schon um 23 Uhr evakuiert worden. Wie lange es dauern wird, die verschütteten Strassen freizuräumen, war am Freitagmorgen noch unklar.

Der Murgang vom Donnerstag hatte sich um 21.30 Uhr während eines starken, halbstündigen Gewitters mit lauten Geräuschen angekündigt. Mehrere Felsstürze waren am Grenzberg Piz Cengalo zu hören gewesen, wie die Gemeinde Bregaglia in der Nacht auf Freitag mitteilte.

Destabilisierender Regen

Die Behörden hatten vor erneuten Murgängen gewarnt. Der Regen könne destabilisierend wirken, hiess es. Gemäss MeteoSchweiz sind bei der Messstation in Vicosoprano nahe Bondo in zwölf Stunden (Stand Freitagmorgen, 9 Uhr) über 60 Millimeter Regen gefallen. Dies seien für die Region keine aussergewöhnlichen Mengen.

Für den heutigen Vormittag werden noch rund 5 Millimeter Regen erwartet, am Nachmittag sind einzelne Schauer möglich. In der Nacht auf Samstag, vor allem in der ersten Nachthälfte, soll es in der Region noch einmal regnen. Allerdings weniger stark als in der vergangenen Nacht. Danach dürfte es in den nächsten Tagen in der Region keine wesentlichen Niederschläge mehr geben.

Acht Tote beim ersten Bergsturz

Ein neuerlicher Bergsturz mit Murgang im italienischsprachigen Bergell war nach dem Ereignis vom Mittwoch letzter Woche erwartet worden. Am Grenzberg Piz Cengalo befanden sich 500'000 bis eine Million Kubikmeter Gestein in akuter Absturzgefahr.

Drei Millionen Kubikmeter Fels waren beim ersten grossen Bergsturz am Mittwoch letzter Woche abgebrochen, als sich der Murgang danach ein erstes Mal bis vor Bondo ins Haupttal Bergell wälzte. Acht Berggänger - vier aus Deutschland und je zwei aus Österreich und der Schweiz - kamen wohl ums Leben.

Die Suche nach ihnen wurde eingestellt. Über das ganze Absturzgebiet, das nicht betreten werden darf, verhängten die Behörden ein Flugverbot, das auch für Drohnen gilt.